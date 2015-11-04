Bursa'da başlayan otomotiv eylemlerine katılan 1500 işçi işten çıkarıldı!

Birleşik Metal- İş Sendikası Genel Sekreteri Selçuk Göktaş, Bursa’da üretim yapan otomotiv firmaları Oyak Renault ve Tofaş fabrikalarında 15 Mayıs 2015’te başlayan ve daha sonra diğer fabrikalara da sıçrayan eylemler sonucunda, toplam 1.500 metal işçisinin işten çıkarıldığını açıkladı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Sekreteri Selçuk Göktaş, Renault işçileri ile dayanışmak için Bursa’ya gelen ve Fransa’daki Renault fabrikalarında örgütlü olan Fransa Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGT ) Renault Grubu Başkanı Fabien Gache ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Selçuk Göktaş, Renault firmasının eyleme katılan herhangi bir işçinin iş akdini feshetmediğini bildirerek, TOFAŞ’ta çalışan 80 metal işçisinin eylemlere katıldığı gerekçesiyle işine son verildiğini öne sürdü. Türkiye genelinde, eylemlere katılan otomotiv ana ve yan sanayindeki 1.500 işçinin işten çıkarıldığını söyleyen Göktaş, eylemler sonrasında Renault’da çalışan bütün işçilerin Türk Metal Sendikası’ndan istifa ettiğini belirtti.

Göktaş, “Şu anda Renault’da sadece Birleşik Metal-İş Sendikası var. 4.900 mavi yakalı işçiden 4 bini bize üye oldu. 200 kişi ise Türk Metal Sendikası’na tekrar üye oldu. Kalanlar ise hiçbir sendikaya üye değil. Ancak biz bu arkadaşlarımızın da bize üye olacaklarını düşünüyoruz” dedi.

Fransız sendikacıdan destek

Fransa Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGT ) Renault Grubu Başkanı Fabien Gache de işçilere destek vereceklerini söyledi. Gache, “Konuşma, talep ve örgütlenme özgürlüğü ve işçilerin istediği sendikaya katılma özgürlüğü var. Ancak patronlar baskı ve tehditlerle işçilerin bu özgürlüklerini kısıtlıyorlar. Ancak geçtiğimiz mayıs ayında başlatılan eylemler patronların silahlarını bir nebze de olsa etkisiz hale getirdi. Şimdi biz eylemler sonrası işçilere verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Türk Metal-Sen'e bağlı olarak çalışan Bursa'da çalışan Renault işçileri 14 Mayıs 2015 Perşembe gecesi ücretlerinin iyileştirmesi talebiyle eylem yaparak vardiyaya başlamamuş, ertesi gün TOFAŞ işçileri de benzer gerekçeyle eylem yaparak üretimi durdurmuştu.Türk Metal-Sen’e bağlı işçilerin Bosch fabrikasında MESS ile yapılan toplu sözleşme sonucunda kendilerinden daha yüksek oranda zam aldıklarını iddia eden işçilerin eylemi yan sanayi fabrikaları Coşkunöz, Mako ve Ford’a da yayılmıştı. Eylemlerde 12 binin üzerinde işçinin iş bıraktığı belirlenmişti.