Bursa'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-BURSA\'nın merkez Nilüfer İlçesi\'nde bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü 29 yaşındaki Kadir Kayalı öldü.
Kaza, merkez Karaman Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi üzerine meydana geldi. 29 yaşındaki Kadir Kayalı, yönetimindeki 16 LV 231 plakalı motosikletin kontrolünü, Mudanya Yolu Caddesi üzerinde yitirince bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, BursaRay Karaman İstasyonunun duvarına çarparak öldü. Bir restoranda paketçilik yapan Kayalı\'nın cesedi, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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