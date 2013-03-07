Bursa'da antik kent üzerine AVM yapılacak

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir AVM inşaatı sırasında Mryleia Antik Kenti kalıntıları ortaya çıktı. İnşaat arkeologların itirazlarına rağmen devam ediyor.



Mudanya'da Bursa Asfaltı üzerinde bulunan alana AVM yapmak için başlanılan inşaat çalışmaları, Mryleia antik kentine dair kalıntıların bulunması üzerine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından durdurulmuştu.

Bursa Müze Müdürlüğü'nün alanda kazıların tamamlandığını rapor etmesi üzerine, Bölge Koruma Kurulu açığa çıkan kalıntıların korunması koşulu ile AVM inşaatının devam etmesine karar verdi.

Karara itiraz üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, karar oluşturulurken arkeolog üye bulunmaması gerekçesi ile bozuldu. Ancak geçtiğimiz hafta toplanan Bölge Koruma Kurulu kararında ısrar ederek, AVM inşaatının devam etmesi yönünde karar verdi.

Yapılması düşünülen alışveriş merkezi inşaatı öncesinde 2012 yılında Bursa Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazılarında antik kente ait temel kalıntılarına ulaşılmış, Klasik ve Hellenistik Çağa ait çok sayıda arkeolojik esere rastlanılmıştı.

İnşaat alanının tamamında sondaj kazıları yapılmadan Müze Müdürlüğü tarafından kazıların tamamlandığı yönünde rapor verilmesi üzerine, 2012 yılında alan kısmen 1. derece arkeolojik sit alanı kapsamına alınsa da koruma alanı dar bir sahada kaldı.

Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Mustafa Şahin, 2010 yılında hazırlayarak Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunduğu raporda arkeolojik sit alanının çok daha geniş tutulması gerekliliğinin altını çizmişti.