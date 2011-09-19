-Bursa'da altılı ganyan 464 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Bursa'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 464 lira ikramiye verdi.Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 2/8, 15, 6, 2/6, 5, 3 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 15, 6, 2/6, 5, 3 şeklinde sonuçlanan beşli ganyan 257,15 lira, 6, 2/6, 5, 3 şeklindeki dörtlü ganyan 7,60 lira, 5, 1, 1 şeklinde tamamlanan 1. üçlü ganyan 204,62 lira ve 2/6, 5, 3 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 84 kuruş ikramiye kazandırdı.