T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursa'da altılı ganyan 464 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A)

19 Eylül 2011 22:28

-Bursa'da altılı ganyan 464 lira ikramiye verdi İSTANBUL (A.A) - 19.09.2011 - Bursa'da koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 464 lira ikramiye verdi.Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan 2/8, 15, 6, 2/6, 5, 3 şeklinde sonuçlandı. Bu arada 15, 6, 2/6, 5, 3 şeklinde sonuçlanan beşli ganyan 257,15 lira, 6, 2/6, 5, 3 şeklindeki dörtlü ganyan 7,60 lira, 5, 1, 1 şeklinde tamamlanan 1. üçlü ganyan 204,62 lira ve 2/6, 5, 3 biçimindeki 2. üçlü ganyan da 84 kuruş ikramiye kazandırdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24