-BURSA'DA ALTILI GANYAN 30.481,27 LİRA İKRAMİYE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 18.02.2011 - Bursa'da bugün koşulan at yarışları sonucunda altılı ganyan 30.481,27 lira ikramiye verdi. Altılı ganyan 1, 15, 5, 5, 10, 16 olarak sonuçlandı. Bu arada 15, 5, 5, 10, 16 olarak sonuçlanan beşli ganyan 5.736,70 lira, 5, 5, 10, 16 olarak tamamlanan dörtlü ganyan 388,44 lira ikramiye kazandırdı. Yarışlarda iki ayrı üçlü ganyan oluşurken, 4/5, 8/9/11, 12 şeklindeki 1. üçlü ganyan 5,28 lira, 5, 10, 16 biçimindeki 2. üçlü ganyan ise 33,30 lira ikramiye verdi.