Bursa'da AKP üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde AKP Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı 52 yaşındaki Mustafa Atan, kendisine ait hayvanlarını otlatmak için gitttiği ormanlık alanda tartıştığı Yaşar Kara'nın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti.

Sabah'ta yer alana habere göre, Mustafa Atan hayvanlarını otlattığı sırada daha önceden aralarında tartışma olan 47 yaşındaki Yaşar Kara ile karşılaştı. Burada iddiaya göre ikili arasında tekrar başlayan tartışma esnasında Yaşar Kara, belinde bulunan ruhsatsız silahıyla Mustafa Atan'a 6 metre uzaklıktan 3 el ateş etti.

Kurtarılamadı

Başına ve göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan Mustafa Atan'ı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atan, Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Mustafa Atan hayatını kaybetti.

Kara gözaltına alındı



Yenişehir Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi de olan Mustafa Atan'ın Yaşar Kara ile daha önceden aralarında çıkan kavgada odunla yaralandığından dolayı Yaşar Kara'dan davacı olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Yaşar Kara kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.