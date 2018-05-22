Bursa'da Ak Parti milletvekili adaylarını tanıttı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa\'da partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada aday listesinin tüm Bursa\'yı kucaklayacak bir liste olduğunu söyledi.

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı\'nın düzenlediği milletvekilleri aday tanıtım toplantısına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti\'de makam ve mevkilerin birer araç olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, \"Bizlerde makam ve mevkiler Türkiye\'yi büyütmenin ve millete hizmetkar olmanın bir aracıdır, amaç değildir. Her süreçte partimizin ilkesel yaklaşımı olan süreklilik içerisinde değişim prensibini buradan çok net bir şekilde görüyoruz. Geçtiğimiz dönem görev yapan arkadaşlarımızın bir kısmı devam ettiği gibi milletimizin değişim talebine de uygun olarak yeni arkadaşlarımız listelerdeki yerini almışlardır. Yine listelerinde yer alan isimlere baktığımız zaman Bursa\'daki tüm toplumsal kesimleri kucaklayacak isimlerde oluştuğunu görürsünüz\" dedi.

FOTOĞRAFLI