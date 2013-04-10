Bursa'da açlık grevi davası olaylı başladı

Bursa'da geçen yıl cezaevlerindeki açlık grevlerine destek amacıyla toplanan BDP'li grup ile karşıt grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı olaylara ilişkin dava başlandı.

Bursa'da geçen yıl cezaevlerindeki açlık grevlerine destek amacıyla toplanan BDP 'li grup ile karşıt grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olaylara karıştıkları iddia edilen 34 kişinin yargılanmasına başlandı. Sanıklar hakkında 5 ila 23 yıl arasında değişen hapis cezaları istenen yargılama öncesi, duruşma salonuna girmek isteyen izleyicilerle polis arasında çıkan tartışma sonucu 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Merkez Yıldırım İlçesi Ulus Mahallesi'nde geçen yıl Ekim ayında cezaevlerindeki açlık grevlerine destek vermek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen BDP'li grup ile karşıt görüşteki grup arasında çatışma çıktı. Olaylar sırasında 31 yaşındaki İlker Kaya başına isabet eden mermiyle yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 9 kişinin yaralandığı, 58 ev, işyeri ve otomobil zarar gördüğü olaylarda, 2 yağma ve 2 de memura mukavemet olayı gerçekleşti. 4 gün süren olaylar bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve jandarma ekipleri tarafından sona erdirilebildi.

Mobese ve fotoğraflarla tespit edildi

Olayların ardından MOBESE kamera görüntüleri ve fotoğrafları inceleyen polis ve jandarma ekipleri Ulus ve Yavuzselim mahallelerindeki baskınlarda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 24 kişi tutuklanıp cezaevine gönderilirken 10 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Özel Yetkili Mahkemeler'in kaldırılmasının ardından kurulan Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi 'nde 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma, silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapma ve terör örgütü adına suç işleme' suçlarından 5 ila 23 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açılan 10'u tutuksuz 34 kişinin yargılanmasına başlandı.

Bugünkü duruşmada 23 tutuklu sanık ile 9 tutuksuz sanık hazır bulundu. Geniş güvenlik önlemleri altında başlayan duruşmada 8 sanık savunmalarını Kürtçe vereceklerini söyledi.

'İigi duyduğum bayanın peşinde yürüyüşe katıldım'

Tutuklu sanıklardan F.Y. (20), verdiği ifadesinde herhangi bir örgüte üye olmadığını belirterek, "Evimde yapılan aramalarda ele geçirilen ve propaganda görüntüleri olduğu iddia edilen CD'ler düğün ve nevruz görüntülerinin bulunduğu CD'lerdir. Olay günü meydana gelen yürüyüşe de yalnızca ilgi duyduğum bir bayanın katıldığını görünce katıldım" diye konuştu.

'Cezaevinde gözlerimin bozuk olduğunu fark ettim'

Diğer tutuklu sanık N. Y. (52) ise olay günü yalnızca kalabalığı izlemek için olay yerine gittiğini iddia etti. Olay günü çekilen fotoğrafların kendisine gösterilmesi üzerine N.Y., "Daha önce fotoğraflardaki kişinin ben olduğumu söylemiştim. Ancak cezaevinde gözlerimin bozuk olduğunu fark ettim. Daha sonra gözlük kullanmaya başladım. Fotoğraflardaki kişi kesinlikle ben değilim" dedi.

BDP İl Başkanı Mehmet Dilek ve BDP Parti Meclisi üyesi Ayla Yıldırım'ın da tutuksuz olarak yargılandığı duruşmaya mahkeme tarafından ara verildi. Bu arada, yargılamanın başlamasının ardından duruşma salonuna girmek isteyen izleyicilerle polis arasında tartışma çıktı. Polis, biber gazı kullanarak salona girmek isteyenleri adliye binası dışına çıkardı.