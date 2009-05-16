Bursa'da 93 öğrenci zehirlendi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, taşımalı sistemle okuyan 93 öğrenci, gıda zehirlenmesi nedeniyle Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bursa'nın Karacabey İlçesi'ne bağlı Karacabey Keşlik İlköğretim Okulu'nda, taşımalı sistemle okuyan öğrencilerin 93'ü, gıda zehirlenmesi nedeniyle Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Taşımalı sistemle Dağesemen, Karasu, Doğla köylerindeki öğrencilerin de okuduğu Keşlik İlköğretim Okulu'nda, dün yenilen öğle yemeğinin ardından öğrenciler birkaç saat sonra fenalaşmaya başladılar. Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin artması sonucunda Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 93 öğrenci, mideleri yıkandıktan ve ilk tedavileri yapıldıktan sonra durumu hafif olanlar taburcu edildi.



Öğle yemeğinde nohut, pilav yediklerini belirten öğrencilerden 7'si 24 saat hastanede müşahede altına alınırken, diğerleri taburcu oldu.

