T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bursa'da 93 öğrenci zehirlendi

16 Mayıs 2009 01:37

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, taşımalı sistemle okuyan 93 öğrenci, gıda zehirlenmesi nedeniyle Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey İlçesi'ne bağlı Karacabey Keşlik İlköğretim Okulu'nda, taşımalı sistemle okuyan öğrencilerin 93'ü, gıda zehirlenmesi nedeniyle Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taşımalı sistemle Dağesemen, Karasu, Doğla köylerindeki öğrencilerin de okuduğu Keşlik İlköğretim Okulu'nda, dün yenilen öğle yemeğinin ardından öğrenciler birkaç saat sonra fenalaşmaya başladılar. Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin artması sonucunda Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 93 öğrenci, mideleri yıkandıktan ve ilk tedavileri yapıldıktan sonra durumu hafif olanlar taburcu edildi.

Öğle yemeğinde nohut, pilav yediklerini belirten öğrencilerden 7'si 24 saat hastanede müşahede altına alınırken, diğerleri taburcu oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24