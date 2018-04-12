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Bursa'da 9 subaya FETÖ gözaltısı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 8 ilde FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 9 muvazzaf subay gözaltına alındı

12 Nisan 2018 19:29

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli 8 ilde FETÖ\'nün \'mahrem\' yapılanmasına yönelik operasyonda 9 muvazzaf subay gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca örgütün \'mahrem\' yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 8 üsteğmenle 1 teğmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.  Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Malatya, Hatay, Ankara ve Denizli\'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 muvazzaf subay gözaltına alındı. Şüpheli subaylar jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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