-BURSA'DA 8 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI BURSA (A.A) - 03.06.2011 - Bursa'da, Bursaspor-Beşiktaş maçından önce çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı. 7 Mayıs'ta, Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi 34 kişinin yaralanması, 4 polis ve 5 itfaiye aracının zarar görmesiyle sonuçlanan olayların ardından MOBESE ve diğer kamera görüntülerini inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 taraftar sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede önce Cumhuriyet Savcısına ifade veren taraftarlardan biri savcılıkça serbest bırakıldı. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 9 taraftardan 8'i tutuklandı, 1 taraftar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bugün de 8 kişinin tutuklanmasıyla Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylarla ilgili tutuklanan taraftar sayısı 54'e yükseldi.