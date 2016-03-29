Bursa'da 5 kız öğrencisine istismarda bulunan öğretmen açığa alındı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 35 yaşındaki bir öğretmenin 14 yaşlarındaki 5 kız öğrencisine uygunsuz fotoğraflar ve cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Söz konusu cinsel istismar Bursa’nın Osmangazi ilçesi Hocailyas Ortaokulu’nda meydana geldi. Sosyal Bilgiler öğretmeni olan M.G.’nin öğrencilere sosyal medya hesabı üzerinden cinsel içerikli yazışmalarla tacizde bulunduğu, bir velinin öğrencinin telefonundan yazışma ve fotoğrafları görüp okula gelmesiyle ortaya çıktı. Veli okul idaresine şikâyette bulundu.

Açığa alındı

BirGün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre, velilerin şikayeti üzerine okul idaresi tarafından istismardan haberdar edilen diğer veliler, Eğitim Bir Sen üyesi M.G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın yürüttüğü soruşturma neticesinde öğretmenin en az 5 kız çocuğuna cinsel içerikli fotoğraf gönderdiği ve cinsel içerikli yazışmalarda bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma neticesinde öğretmen M.G. gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öğretmen aynı zamanda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Öğretmen M.G. açığa alındıktan sonra görev yaptığı okulun web sitesi adresinden ismi silindi.

Çocuklara tehdit

İstismarla ilgili konuşan bir veli, “Okul idaresi beni çağırdı. Olaydan öyle haberdar oldum. Ben çocuğumun arkasındayım” dedi. Velinin anlatımına göre tacizde bulunan öğretmen çocukları, “Ben yanarsam hepinizi yakarım” diye tehdit etti. Çocuklar tehdit nedeniyle uzun süre bu durumu gizlemek zorunda kaldı. Eğitim Sen Bursa Şubesi yöneticileri, tacize maruz kalan öğrencileri korumak için olayın takipçisi olduklarını ve davaya müdahil olma talebinde bulunacaklarını belirtti.

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Numan Şeker ise, “Biz bu üyemizi ihraç ettik. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Cinsel istismar Türkiye’nin bir sıkıntısı haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın acilen bu konuda adım atması gerek” diye konuştu.