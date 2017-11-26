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Bursa'da 44 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da 44 ayrı suçtan aranan şüpheli polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı

26 Kasım 2017 21:51

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 44 ayrı suçtan aranan şüpheli polisle girdiği kovalamaca sonucu yakalandı. Yunus Tosun, gözaltına alınırken rahat tavırları ile zdikkat çekti. 
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri 44 ayrı suçtan aranan 28 yaşındaki şüpheli Yunus Tosun’u teknik takibe aldı. Polis, plakasız otomobille seyahat eden Yunus Tosun’u durdurmak istedi. Tosun ‘dur’ ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Takip sonucu polis araçlarıyla önü kesilen Tosun, kaçamayacağını anlayınca bu kez otomobilinin kapılarını kilitledi.Polis, otomobilin sağ ön camını kırıp kapısını açtıkları otomobilden indirdikleri Tosun\'u gözaltına aldı. Şüpheli ardından Tosun\'u Gasp ve Hırsızlık Büro Amirliği\'ne teslim etti.
Emniyete götürülen Tosun, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı, şüphelinin yüksek sesle “Adalet yerini bulur babam, sen rahat ol” diye bağırdı. Tosun ‘Neden yaptınız?’ sorusu üzerine gazetecilere “Sen sor diye” cevap verdi.

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