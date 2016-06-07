Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Bursa Gürsu'da, saat 07.09'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'dan da hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 4.3 olarak duyurdu.

İlk olarak depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklayan Kandilli Rasathanesi ise, verileri güncelledi ve büyüklüğü 4.6 yaptı.

Profesör Doktor Okan Tüysüz, NTV yayınında depremi değerlendirdi. Tüysüz, "Bu normal bir durum. Bursa geçmişte de önemli depremlerden etkilendi ve bölgeden aktif fay geçiyor. 1855'te iki önemli deprem oldu. Ciddi tahribat ve can kayıpları yaşandı" dedi.