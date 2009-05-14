Bursa'da 4 ayda 24 bin 466 işsiz...

Tofaş, OYAK Renault ve Karsan gibi önemli otomotiv firmalarının faaliyet gösterdiği Bursa'da, yılın ilk 4 ayında 24 bin 466 kişinin işten çıkarıldığı bildirildi.



Türk-İş 8. Bölge Temsilcisi Mehmet Kanca kent ekonomisinde büyük ağırlığa sahip otomotiv firmaları başta olmak üzere, kriz yüzünden ihracatı durma noktasına gelen, iç satışları düşen sanayi kuruluşlarında işten çıkarmaların sürdüğünü belirtti.



Kanca, krizin son çeyreğine damgasını vurduğu 2008 yılında, kentte 56 bin 700 kişinin işini kaybettiğini hatırlatarak, kaygı verici sürecin devam ettiğini söyledi.



Bu yılın ocak ayında 8 bin 401, şubat ayında 5 bin 533, mart ayında 5 bin 683, nisan ayında ise 4 bin 849 kişinin işine son verildiğini bildiren Kanca, şunları kaydetti:



"Bu yıl, 4 ayda toplam 24 bin 466 kişi işini kaybetti. Bu demektir ki; işsizler ordusuna katılanların ay ortalaması 6 bin 116. 26 iş günü üzerinden değerlendirildiğinde, günde 235, saatte ise 29 kişinin işinden olduğu ortaya çıkar. 'Kriz teğet geçti' deniyor. Tablo bu. Bu veriler ekonominin düzelmesi anlamına geliyorsa, diyecek bir şey yok."



Kentte, yılın ilk 4 aylık döneminde işe yerleştirilenlerin sayısının ise işini kaybedenlerin sayısıyla kıyas kabul etmeyeceğini ifade eden Kanca, ocak ayında 238, şubat ayında 200, mart ayında 240 ve nisan ayında 218 olmak üzere 4 ayda toplam 896 kişinin yeni işe girdiğini belirtti.



Mehmet Kanca, işsizliğin Türkiye'nin en önemli sorunu olmaya devam ettiğine değinerek, istihdamın korunması ve teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

