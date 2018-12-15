Bursa'da 3.8'lik deprem

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler ekranına yansıyan bilgilere göre Bursa'da meydana gelen depremin 5.7 km derinliğe sahip olduğu öğrenildi.

Bursa Mudanya'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.26'da Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.7 km derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süre panik yaşadı.