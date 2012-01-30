-Bursa'da "kuvvetli kar ve rüzgar" uyarısı BURSA (A.A) - 30.01.2012 - Bursa Valiliği, bugün ve yarın için ''kuvvetli kar ve rüzgar'' uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, Türkiye'nin halen Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altında bulunduğu, bu sisteme ilave olarak yurdun kuzeybatı kesimlerinin akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Kar yağışının Bursa'da da kuvvetli olacağı kaydedilen açıklamada, kuvvetli kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması ile meydana gelebilecek 'ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, buzlanma, don, çatı uçması ve benzeri' olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.