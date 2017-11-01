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Bursa'da 300 polisle 'Huzur Operasyonu'

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği huzur operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi ile üzerleinde suç unsuruna rastlanan 3 kişi de gözaltına alındı

01 Kasım 2017 04:07

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA\'da Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği huzur operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi ile üzerleinde suç unsuruna rastlanan 3 kişi de gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli 300 polis, akşam saat 20.00\'de merkez Osmangazi İlçesine bağlı Altıparmak, Çırpan ve Çarşamba Mahallelerinde \'Huzur Operasyonu\' gerçekleştirdi. Özel Harekat, Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uygulamada 350 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, otomobiller didik didik arandı. Yapılan kimlik kontrollerinde haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı. Yapılan araç ve üst aramalarında 20 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, suç unsuru rastlanan 3 kişi gözaltına alındı.

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