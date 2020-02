Bursa'da 28 Şubat mağduru kadınlardan Mehmetçik için 10 bin Fetih Suresi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 28 Şubat mağduru olduklarını belirten onlarca kadın, Afrin\'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için Bursa Asker Alma Bölge Başkanlığı\'na dilekçe verdi. Bursa 28 Şubat Platformu Başkan Vekili Gülten Aktaş, kahraman Mehmetçikler için 10 bin Fetih Suresi okuduklarını söyledi.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Ördekli Kültür Merkezi\'nde düzenlenen toplantıda platform adına basın açıklamasını Bursa 28 Şubat Platformu Başkan Vekili Gülten Aktaş yaptı. Gülten Aktaş, \"28 Şubat\'ın 21 yılını doldurmak üzere olduğu şu günlerde, 28 Şubat post modern darbesinin hak ve hukukunu ezip geçtiği ama her şeye rağmen bu süreçte inancından ve değerlerinden taviz vermeden dik duruşunu sergileyen kişiler olarak vatan savunması yapan Mehmetçiğin yanında olduğumuzu dosta düşmana ilan ediyoruz\" dedi.

Platform üyesi onlarca kadının, Afrin\'de teröre karşı mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin her zaman yanında olduğunu belirten Aktaş, kahraman Mehmetçikler için 10 bin Fetih Suresi okuduklarını söyledi. Aktaş, dualarıyla Mehmetçiğin yanında olduklarını, gerek duyulduğu takdirde cephede de görev yapabileceklerini vurgulayıp, şunları kaydetti:

\"Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başladığı 20 Ocak tarihinden itibaren milletimizin her kesiminden Mehmetçiğimize destek yağmaktadır. Askere gönüllü yazılanlar ya da Mehmetçik üşümesin diye ilmek ilmek atkı ve eldiven ören anneler, yemek yesinler diye poğaça yapan, yaprak saran analar bacılar ile platformumuzun YAŞ kararlarıyla ordudan atılmış erkek üyeleri, istenilen yer ve zamanda gönüllü görev yapmak istediklerini bildiren dilekçelerini Milli Savunma Bakanlığı\'na vermişlerdir. Türk kadını gerektiğinde cephede ve cephe gerisinde görev yaparak vatan savunmasındaki yerini alacaktır. Şu anda bizler dua ordusu olarak görev yapmaktayız. Sayısız Yasin okunup ve hatim edilerek duası Mekke ve Medine\'de yapıldı. Ayrıca platform üyelerimizin koordinesiyle okunan Fetih Suresi sayısı 10 bini buldu. Hedefimiz ülke çapında 100 bin Fetih Suresi okutmaktır. Çanakkale\'de kadınımızın üstlendiği görev ve sahip olduğu misyon 15 Temmuz\'da ve bugün Afrin operasyonunda aynı şekilde devam etmektedir. Ülkemizde ve bölgemizde uluslararası güçler tarafından desteklenen PKK terör örgütü nice canlar almış nice ailelere yıkmıştır. Kaybettiğimiz bu canlar arasında bulunan veya geride kalan korumasız kadınlar ve çocuklar konusunda dünyanın egemen güçleri kör ve sağır Türkiye\'nin terörist PKK ve onun destekçilerine karşı unutamayacakları bir ders vermek için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda ordumuzun yanında olduğumuzu vatan savunmasında verilecek her göreve hazır olduğumuzu Bursa 28 Şubat Platformu olarak bir kez daha ilan ediyoruz.\"

Açıklamanın ardından şiirler okunup dualar edlidi.



