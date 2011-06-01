-BURSA'DA 26 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI BURSA (A.A) - 01.06.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylarla ilgili 26 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, 7 Mayısta Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi 34 kişinin yaralanması, 4 polis ve 5 itfaiye aracının zarar görmesiyle sonuçlanan olayların ardından MOBESE ve diğer kamera görüntülerini inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylara karıştıkları belirlenen 26 taraftarı daha gözaltına aldı. Zanlıların Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. Olaylarla ilgili bugüne kadar 30 kişi tutuklanmıştı.