T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da 2 katlı binanın çatısı yandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL BURSA, (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

12 Ekim 2018 17:23

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL BURSA, (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla alt katlara sıçramadan söndürüldü.
Mesudiye Mahallesi, Yonca Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatısında öğle saatlerinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Binada oturanlar dışarıya çıkarken, gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın, alt katlara sıçramadan söndürüldü. Çatıda hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZBURSA DHAYangınMesudiye Mahallesi Yonca SokaktaBinadaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24