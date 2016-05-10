Bursa’da 2 bin yıllık köprü bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinin Karsak Mahallesi'nde 2 bin yıllık köprü ortaya çıktı. Tarihi köprüyü Gemlikli araştırmacı yazar Naci Pehlivan, Karsah Mahallesi’nde buldu. Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile birlikte bölgedeki tarihe ışık tutacak köprüyü inceledi.

Hürriyet’in haberine göre, Yıllar önce bölgeyle ilgili araştırmalar yapan Pehlivan, yaşlı köylülerden edindiği bilgiyle köprüyü aramaya başladı. Pehlivan, Karsak’ın yanı sıra Gemlik’in kuzeyinde kalan köylerde de yaşlılarla görüşüp köprü hakkında bilgiler edindi. Pehlivan, yıllar süren araştırmalar sonrası köprüyü Karsak Mahallesi altında buldu.

Pehlivan, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile birlikte bölgedeki tarihe ışık tutacak köprüyü inceledi. Çalılık arazinin içinden geçen başkanlar, köprüye ulaştığında hayran kaldı.

En az 2000 yıllık olduğu tahmin edilen antik köprünün zamana meydan okuduğunu söyleyen Çağlayan, yetkili bütün kurumlarla temasa geçeceklerini söyledi. Çağlayan, köprünün tarihi dokusunun bozulmadan ortaya çıkarılmasının hem bölge tarihi, hem de turizm açısından önemli olduğunu ifade etti.