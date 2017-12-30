T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bursa'da 2 bin polisle 'huzur uygulaması'

Berktuğ ÖNCÜ-Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA genelinde yılbaşı öncesi 2 bin polisle 'huzur uygulaması yapıldı

30 Aralık 2017 04:38

Berktuğ ÖNCÜ-Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA genelinde yılbaşı öncesi 2 bin polisle \'huzur uygulaması yapıldı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 2 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında, şüpheli kişilerin kimlik kontrolü yapıldı, durdurulan araçlar arandı, evrakları kontrol edildi. Umuma açık işyerleri denetlendi.
Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Yenişehir ve İznik ilçelerine giderek uygulamayı yerinde takip etti. Vatandaşlarşa sohbet eden Ak, polis vatandaş işbirliğine dikkat çekti. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğBIÇAKYENİŞEHİR Bursa DHABURSABursa Emniyet MüdürlüğüAsayiş Narkotik Suçlarla Mücadele Terörle Mücadele KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele TrafikEmniyet MüdürlüğüBursa Emniyet Müdürü Osman Ak Yenişehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24