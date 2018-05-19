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Bursa'da 19 Mayıs coşkusu

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2018 18:04

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, yürüyüş, dans ve spor gösterileriyle devam etti. Törende İstiklal Marşı söylenirken, işaret diliyle de eşlik edildi.
Bursa\'daki kutlamalar sabah erken saatlerde Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin’in Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumuyla başladı. Tophane Saltanat Kapısı’ndan Heykelönü’ne yürüyen yüzlerce katılımcı, Kent Müzesi önündeki tören alanında yürüyüşü sonlandırdı. Kent Müzesi önündeki törene Bursa Valisi İzzettin Küçük, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, çok sayıda davetli ve öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende ilkokul, lise ve üniversiteli öğrenciler çeşitli spor ve dans gösterileri yaptı.

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