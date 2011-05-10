-BURSA'DA 19 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI BURSA (A.A) - 10.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde, Beşiktaşlı taraftarların stada gelmesini istemeyen yeşil-beyazlı taraftarlar ile polis arasında çıkan olaylar nedeniyle geceden bu yana 17 kişi gözaltına alınırken, daha önce yakalanan 19 kişiden 17'sinin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, soruşturmasını yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 10, sabah saatlerinde ise 7 olmak üzere toplam 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, tribün liderleri ve polisin üzerine döner bıçağıyla yürüyen kişinin de bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, daha önce yakalanan 19 kişiden 17'sinin savcılık talimatıyla serbest bırakıldığını, şu anda 19 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü, gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.