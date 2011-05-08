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BURSA'DA 19 KİŞİ GÖZALTINDA BURSA (A.A)

08 Mayıs 2011 15:48

-BURSA'DA 19 KİŞİ GÖZALTINDA BURSA (A.A) - 08.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde, Beşiktaşlı taraftarların stada gelmesini istemeyen yeşil-beyazlı taraftarlar ile polis arasında çıkan olaylar nedeniyle, şimdiye kadar 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.  Alınan bilgiye göre, 34 kişinin yaralanması, 4 polis aracı ve 5 itfaiye aracının zarar görmesiyle sonuçlanan olayların ardından, şimdiye kadar 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerden 6'sının 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.  Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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