-BURSA'DA 19 KİŞİ GÖZALTINDA BURSA (A.A) - 08.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde, Beşiktaşlı taraftarların stada gelmesini istemeyen yeşil-beyazlı taraftarlar ile polis arasında çıkan olaylar nedeniyle, şimdiye kadar 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, 34 kişinin yaralanması, 4 polis aracı ve 5 itfaiye aracının zarar görmesiyle sonuçlanan olayların ardından, şimdiye kadar 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerden 6'sının 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.