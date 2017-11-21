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Bursa'da 13 ayrı suçtan aranan PKK'lı yakalandı

BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK'nın şehir yapılanmasının sözde yöneticisi olduğu öne sürülen 29 yaşındaki Y

21 Kasım 2017 17:53

BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK\'nın şehir yapılanmasının sözde yöneticisi olduğu öne sürülen 29 yaşındaki Y.K. yakalandı. Hakkında 13 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Y.K. çıkartıldığı mahekmece tutuklandı.
Yapılan ihbarı değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK\'nın kırsal kesimdeki kadrosuna Bursa\'dan katılımları organize eden ve hakkında 13 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Y.K.\'nin, Merkez Yıldırım İlçesi Karapınar Mahallesi\'nde kaldığını belirledi. Y.K. düzenlenen operasyon ile yakalandı. \'Çözüm sürecinde\' Bursa\'da izinsiz olarak yapılan yürüyüş ve eylemlere katıldığı tespit edilen Y.K., sorgulamasının ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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