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Bursa'da 1 Suriyeli, PKK propagandasından tutuklandı

BURSA, (DHA)- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Suriye uyruklu F

07 Aralık 2017 20:50

BURSA, (DHA)- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Suriye uyruklu F.M. (29), sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce alınan bilgiler ışığında Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şüpheli F.M.’nin evinde yaptığı aramada 1 cep telefonu ile 1 dizüstü bilgisayar ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, jandarmada alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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