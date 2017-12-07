Bursa'da 1 Suriyeli, PKK propagandasından tutuklandı

BURSA, (DHA)- BURSA’nın Yenişehir ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Suriye uyruklu F.M. (29), sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce alınan bilgiler ışığında Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin şüpheli F.M.’nin evinde yaptığı aramada 1 cep telefonu ile 1 dizüstü bilgisayar ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli, jandarmada alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.