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Bursa Yıldırım’da futbol şöleni başladı

BURSA (DHA)- YILDIRIM Belediyesi’nin, Arabayatağı Spor Kulübü ile iş birliğinde düzenlediği Belediye Başkanlık Kupası başladı

07 Eylül 2017 19:34

BURSA (DHA)- YILDIRIM Belediyesi’nin, Arabayatağı Spor Kulübü ile iş birliğinde düzenlediği Belediye Başkanlık Kupası başladı.
Arabayatağı Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvanın açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali’nin yanı sıra TFF Amatör İşler Kurulu Üyesi Cemal Vardar, TFF Bursa İl Başkanı Mustafa Beşen, Büyükşehir Spor Başkan Vekili İlhan Satık, Arabayatağı Spor Başkanı Süleyman Durak ve 2\'nci Başkanı Mehmet Güleç ile çok sayıda davetli katıldı.
Geleceğin futbol yıldızı olmaya aday 12 yaş altı futbolcuların mücadele ettiği ve 6’sı profesyonel 10’u amatör olmak üzere 16 takımın yer alıyor. Şölene, Akhisar Belediyespor, Altınordu, Beşiktaş, Eskişehirspor, Fenerbahçe , Galatasaray’ın yanı sıra Bursa’dan Yıldırım Belediyespor, Arabayatağıspor, Dikkaldırımspor, İnegölspor, Kafkasspor, Kaplıkaya Kültürspor, Milletspor, Nilüfer Beşevlerspor, Orhangazi Futbol Kulübü ve YeniKaramanspor 12 yaş altı futbol takımları katılıyor.

 

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