Bursa ve İzmir yarışları

Futbolcafe uzmanlarından Braveheart'ın hazırladığı İzmir ve Bursa altılı kuponlarına bakmadan kupon yapmayın







Braveheart İZMİR ALTILI KUPONU



1.AYAK: 1,2,4,12

2.AYAK: 1,2,13

3.AYAK: 1,2,5

4.AYAK: 2

5.AYAK: 1,3

6.AYAK: 2,8,13



Braveheart BURSA ALTILI KUPONU



1.AYAK: 3,4

2.AYAK: 1,2,4,5,6,7,8

3.AYAK: 1,2,5

4.AYAK: 1,5

5.AYAK: 1

6.AYAK: 2,3,9,11





19-04-2009 İZMİR AT YARIŞLARI



1.AYAK : Gerek kaliteleri gerekse son yarışlarındaki performansları ile 4 atı birlikte değerlendirmek çok yerinde olacaktır. Bu isimler sırasıyla İZHAN (1), UÇBEYİ(2),AKBAYRAM 4) ve YOLBİLEN (12) yazılmalıdır.



2..AYAK:Grubun çok üzerinde olduğuna inandığım THUNDER HAWK (1) ilk şans verdiğim isimdir. Rakipleri ise BABA DRAMALI (2) ve uzun oradan sonra yarış koşacak olan fakat idman pistinde dereceli işlerle bu yarışa hazırlanan GREEN GLOVE (13) yazılmalıdır.



3.AYAK :Burada sizlere sürpriz bir isim önermek istiyorum. Kumda gördüğü yarışlarla formunu bulan ve çimde daha iyi koşmasını beklediğim MURATTİ (5) ilk şans verdiğim isimdir. Rakipleri ise Halis Karataş idaresinde BAYHAN (2) ve ağır kilosuna rağmen HABERKAN (1) dır.



4.AYAK :Uygun kilo,mesafe ve rakipler yanında WOODSMANS GIRL (2) Altılı kuponlarının en güvenilir ismi ve benim bankomdur.



5.AYAK :Kısa bir aranın ardından yarış gören CAN ECE (3) yarışı oldukça başarılı idi. Ağır kilosuna rağmen son yarışında çok geç startdan çıkan ama yinede Muhteşem bir 4.liük yapan GÜLZEYCAN (1) rakibidir. 2 at altılı kuponları için yeterlidir.



6.AYAK : Günün son ayağında Hand.17 yarışta kilo farkları çok belirleyici olacaktır. Benim burada ilk şans verdiğim isim. Mesafe Puanı rakiplerinden çok daha iyi olan Gazi şampiyonu Caprice ‘ in Tayı olan MOZAİK (8) ilk şans verdiğim isim olup küçük ve misli kuponlara tek yazılabilir.Rakipleri ise Önde rahat kalırsa Yetenekli aprantisi ile SAGARİS (2) ve Uzun aradan sonra koşacak olsada Kalite saflan GREEN VELVET (13) değerlendirilmelidir.



BOL ŞANSLAR