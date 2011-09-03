Bursa valisi: Yakın zamanda ciddi bel fıtığı ameliyatı oldum

T24 - Bursa Valisi Şahabettin Harput, çocuk evi ziyaretinde kadın görevlinin galoş giydirmesi ile ilgili açıklama yaptı. Makamının gerekleri dışında insanlara hükmetmek ve kullanmanın kendi karakteriyle bağdaşmadığını belirten Harput, "Yakın zamanda ciddi bel fıtığı ameliyatı geçirmiş olmam ve doktorlarımın sağlık nedeniyle eğilme konusunda şahsıma koydukları kısıtlama nedeniyle böyle bir görüntü ortaya çıktı" dedi.







Arınç ayakkabısını çıkardı; görevli kadın valiye galoş giydirdi











Bursa Valisi Şahabettin Harput, bayramın ikinci günü Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile birlikte Sırameşeler Sevgi Evleri'ndeki incelemeler öncesinde bina girişinde bir kadın görevlinin ayakkabılarına galoş giydirmesi olayı ile ilgili açıklama yaptı. İnsanlara hükmetmenin makamın gerekli hariç kendi karakteriyle bağdaşmadığını belirten Harput, "Kırk yıllık meslek hayatım ve özel hayatım bunun en açık örneği.



Bursa Valisi olarak beni tanıyanlar benim bu konudaki hassasiyetimi çok iyi bilirler. Özellikle bir Başbakan Yardımcısı'nın yanında benim devlet adamlığı, edep ve saygı anlayışım ile asla bağdaşmaz. Basına yansıyan hadise Sevgi Evleri'ne giriş esnasında tamamen spontane olarak gerçekleşti. Burada görevliler tarafından içeri gelen misafirlere galoş verildi. Yakın zamanda ciddi bel fıtığı ameliyatı geçirmiş olmam ve doktorlarımın sağlık nedeniyle eğilme konusunda şahsıma koydukları kısıtlama nedeniyle böyle bir görüntü ortaya çıktı" dedi.



Basında çıkan haberlerden dolayı çok üzüldüğünü kaydeden Vali Harput, "Bu haber şahsıma sorulmadan yazıldı. Görüşülmeden haber konusu yapılması tamamıyla kabul edilemez fevkalade üzücü bir durum olarak ortaya çıktı. Bizim bu konudaki hassasiyetimiz herkes tarafından bilinmektedir. Özellikle özel hayatımda, kendi ihtiyacım olan içeceğim suyu bile surahiyi elime alarak, bardağa doldurup, tekrar yerine oturup içen bir insanım. Kimseden hizmet bekleyen, insan olmamışımdır. Bu da benim en büyük gücümdür. Vali olarak değil, vatandaş olarak her kesimle çok sıcak ve kolay uyum içinde hayıtımı sürdürebilen bir idareciyim" dedi.