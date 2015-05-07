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Bursa Valisi, denetlediği inşaatın şantiye şefini azarladı: Sizi buraya gömerim!

Bursa Valisi Münir Karaloğlu, haber vermeden gittiği İznik'teki hastane inşaatını denetledi

07 Mayıs 2015 00:47

Bursa Valisi Münir Karaloğlu, haber vermeden gittiği İznik ilçesinde, yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatını denetledi. Yapılan işçiliği beğenmeyen Vali Karaloğlu, firmanın Şantiye Şefi Sinan Kızıltaş’a fırça atıp, "Burası bir hastahane önem vereceksin. 23 Hazian’da burası yetişecek. Hastaneyi o tarihte bitmiş görücem. Yoksa sizi buraya gömerim" dedi.

Halil Ataş’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, kamu kurumlarına ait inşaatlara yaptığı süpriz ziyaretler ile tanınan Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Orhangazi İlçesi’ndeki temaslarının ardından, programında olmadığı halde İznik İlçesi’ne giderek, yapımı devam eden Yeni İznik Devlet Hastanesi İnşaatı’nı gezdi. Burada, Kaymakam Hüseyin Karameşe, Ak Partili Belediye Başkanı Osman Sargın ve Devlet Hastanesi Başhekimi Aybars Alemdaroğlu ile inşaatı sürdüren firmanın Şantiye Sefi Sinan Kızıltaş tarafından karşılanan Vali Karaloğlu, 23 Haziran tarihinde açılacağı duyurulan hastane inşaatında devam eden ince işçiliği beğenmediğini söyledi. İnşaat çalışmalarının istenildiği şekilde gitmediğini de öğrenen Vali Karaloğlu, Şantiye Şefi Sinan Kızıltaş’a, "Bakın resmen çuvalladınız. Böyle kötü bir işçilik olmaz. Derhal düzelteceksiniz. Burası bir hastahane. Önem vereceksin. 23 Hazian’da burası yetişecek. Hastaneyi o bitmiş görücem yoksa sizi buraya gömerim" dedi.

 

Bursa Valisi Münir Karaloğlu daha sonra cep telefonu ile aradığı sağlık bakanlığı Yatırımlar Daire Başkanı Fuat Kantarcı’ya, yaşadıkları olumsuzlukları anlatıp, önlem almasını istedi.

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