Bursa 'Toraman' çıktı

Turkcell Süper Lig'de 24. haftanın maçında Eskişehirspor, Bursaspor'a kendi saha ve seyircisi önünde Emre Toraman'ın kendi kalesine attığı iki golle 2-1 mağlup oldu.





Turkcell Süper Lig’in 24. hafta maçında Bursaspor, deplasmanda Eskişehirspor’u 2-1 mağlup etti.



Eskişehirspor’da Rıza Çalımbay forvette klasik ikilisi Batuhan ve Youla ile başlarken, Bursaspor’da ise Ertuğrul Sağlam yabancı oyuncuları Tadeu ve Shin Young Rok ile gol aradı.



İlk dakikalarda karşılıklı ataklar görünürken, deplasman takımı Bursaspor 15. dakikada Emre Toraman’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.



Golü yedikten sonra rakip kaleye yüklenen ev sahibi Eskişehirspor, kalesinde yine Emre Toraman’ın attığı golle ikinci golü gördü ve devre 2-0 Bursaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Rıza Çalımbay ilk yarının sonlarına doğru kendi kalesine iki gol atan Emre Toraman’ın yerine sahaya Serdar Özbayraktar’ı sürerken, Ertuğrul Sağlam da Tadeu’nun yerine genç Sercan Yıldırım’ı oyuna dahil etti.



İkinci yarıda Eskişehirspor, Bursaspor’a göre daha etkili bir oyun ortaya koydu.



Ev sahibi takım aradığı golü defans oyuncusu Vucko ile buldu ve farkı bire indirdi: 1-2



Eskişehirspor beraberlik golü için Bursaspor kalesine çok yüklenmesine rağmen bunu başaramayınca maç 2-1 Bursaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Bursaspor puanını 35’e yükseltirken, Eskişehirspor ise 27 puanda kalmış oldu.



ESKİŞEHİRSPOR: 1 - BURSASPOR: 2

Stat: Atatürk

Hakemler: Selçuk Dereli, Mustafa İspiroğlu, Serdar Diyadin

Eskişehirspor: İvesa, Sezgin, Koray, Nadareviç, Vucko, Bülent Ertuğrul (Dk. 83 Tayfun Türkmen), Emre Toraman (Dk. 44 Serdar Özbayraktar), Engin Baytar, Bülent Kocabey (Dk. 56 Poljak), Batuhan, Youla

Bursaspor: İvankov, Ali Tandoğan (Dk. 87 Mustafa Keçeli), Ömer Erdoğan, İbrahim Öztürk, Tuna, Volkan Bekiroğlu, Veli, Krita, Kemal Arslan (Dk. 46 Mustafa Sarp), Tadeu (Dk. 45 Sercan Yıldırım), Shin Young Rok

Goller: Dk. 15 ve Dk. 37 Emre Toraman (Kendi kalesine), Dk. 62 Vucko (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Emre Toraman, Dk. 55 Engin Baytar, Dk. 67 Koray (Eskişehirspor), Dk. 39 Kemal Arslan, Dk. 40 Ali Tandoğan, Dk. 42 Volkan Bekiroğlu, Dk. 56 Sercan Yıldırım, Dk. 90+1 Krita (Bursaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Youla'nın ceza sahasına ortaladığı topa Bülent Kocabey dokunamadı.



15. dakikada Veli'nin köşe vuruşundan ceza alanına gönderdiği topa, Emre Toraman'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1



21. dakikada Batuhan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Youla, müsait pozisyondan meşin yuvarlağı kalenin üzerinden auta attı.



28. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Engin Baytar'ın sert şutunda kaleci İvankov topu güçlükle uzaklaştırdı.



37. dakikada Bursaspor atağında defansın uzaklaştırmak istediği topu, Emre Toraman bir kez daha ters bir vuruşla kendi filelerine gönderdi: 0-2



Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



İKİNCİ YARI



49. dakikada kullanılan köşe vuruşundan gelen topa Shin Young Rok kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten geri geldi.



62. dakikada Vucko'nun ceza sahası dışından attığı şutta, meşin yuvarlak rüzgarın da etkisiyle ağlarla buluştu: 1-2



64. dakikada Youla'nın ortasında, ceza sahasında topla buluşan Batuhan'ın kafa vuruşunda kaleci topu kontrol etti.



72. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Sarp'ın sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



83. dakikada Batuhan'ın pasında topla buluşan Youla'nın şutunda meşin yuvarlak kalecedi kaldı.



Maç Bursaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



