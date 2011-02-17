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BURSA STADININ İHALESİ YAPILDI BURSA (A.A)

17 Şubat 2011 19:48

-BURSA STADININ İHALESİ YAPILDI BURSA (A.A) - 17.02.2011 - Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nın ihalesi yapıldı. Belediyenin Acemler yerleşkesindeki Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda gerçekleşen ihaleye Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden dosya alan 44 firmadan 31'i katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İhale Komisyon Başkanı Bayram Vardar, stat inşaatının bitiş süresinin sözleşme imzalandıktan sonra 450 gün olduğunu, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacağını söyledi. Başvuru yapan 31 firmanın dosyalarının büyük bir titizlikle inceleneceğini belirten Vardar, ''Gerekli inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra ihale sonucunu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye sunacağız ve sonra sözleşmemiz yapılacak'' dedi. Vardar, stadın yapım aşamalarının dakika dakika kaydedilerek, kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. İhalenin gece geç saatlere kadar süreceği bildirildi.

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