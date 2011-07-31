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Yaşam

BURSA ŞEHİDİNİ UĞURLADI BURSA (A.A)

31 Temmuz 2011 22:53

-BURSA ŞEHİDİNİ UĞURLADI BURSA (A.A) - 31.07.2011 - Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, jandarma trafik timine düzenlenen saldırıda şehit olan uzman çavuş Abdulmecit Yıldırım'ın cenazesi, Bursa'da toprağa verildi. Uzman çavuş Abdulmecit Yıldırım'ın cenazesi, kayınpederi Ahmet Erken'in evinden törenin düzenleneceği tarihi Ulucami'ye getirildi. Burada, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından şehit Yıldırım'ın cenazesi, top arabasına konuldu. Bu sırada, eşi Zümrüt, baba Kenan ve anne İlgi Özkan ile yakınları gözyaşlarını tutamazken, törene katılanlar, ''Mecliste terörist istemiyoruz, Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' şeklinde sloganlar attı. Törene, Bursa Valisi Şahabettin Harput, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli, AK Parti Bursa Milletvekilleri İsmet Su ve Hüseyin Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, merkez ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit cenazesi, Hamitler'deki şehitlikte, okunan dualarla toprağa verildi. 

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