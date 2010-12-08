Bursa Şampiyonlar Ligi'ni puansız terketmedi

T24 - Bursaspor, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Glasgow Rangers ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılara puanı genç golcüsü Sercan Yıldırım'ın attığı gol getirdi.



Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında Bursaspor, sahasında Glasgow Rangers'ı konuk etti. 1-0 yenik duruma düştüğü maçta yeşil-beyazlılar, Sercan'ın attığı golle maçtan 1-1 beraberlikle ayrılmayı başardı. Bu puan Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi'nde aldığı ilk puan oldu.Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:







Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Rangers karşısına değişik bir 11'le çıktı. Nunez, Hüseyin, Yavuz gibi lig maçlarında forma şansı bulamayan oyuncular bu maçta ilk 11'deydi. Bu maçta Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını kazanmayı amaçlayan yeşil-beyazlılar, iki yarıda da topa daha çok sahip olan takımdı.



Maçın ilk önemli atağını Bursaspor 16. dakikada geliştirdi. Güzel hareketlerle ceza sahasına giren Sercan'ın pasında Nunez topa çok kötü vurdu. 20. dakikada ise Glasgow Rangers kontratakta golü buldu. Soldan yapılan ortaya Vederson'dan önce dokunan Miller takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı. Bu dakikadan sonra Bursaspor topa daha çok sahip olsa da bir türlü istediği atakları gerçekleştiremedi ve maçın ilk yarısı 0-1'lik sonuçla tamamlandı.



Maçın ikinci yarısına önce Batalla sonrasında Turgay'ı oyuna alan Ertuğrul Sağlam, maçtan en az 1 puanla ayrılmak istediğini gösterdi. 52. dakikada birbirinden güzel haraketlerle rakiplerinden sıyrılan Sercan'ın ortasında Ozan İpek'in vuruşu defanstan geri geldi. 75. dakikada Insua'nın kullandığı serbest vuruşta top adeta direği yaladı. 79. dakikada Bursaspor'un maç boyunca en etkili oyuncusu olan Sercan sahneye çıktı. Soldan Bekir Ozan'ın ortasında Sercan ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra net bir vuruşla topu Rangers ağlarına yolladı ve durumu 1-1 yaptı. Bu dakikadan sonra iki takım da gol bulamayınca maç 1-1'lik sonuçla tamamlandı.



Maç boyunca topa daha çok sahip olan Bursaspor, çok etkili olamamasına rağmen Rangers karşısında 1 puan almayı başardı. Yeşil-beyazlılarda gecenin dikkat çeken oyuncusu Sercan oldu. Bursaspor'un etkili olduğu bütün pozisyonlarda katkısı olan genç oyuncu, takımına 1 puanı getiren isim olmayı da başardı.





PUANLA BİTİRDİ



Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Bursaspor, ''Devler Ligi'' macerasını puanla bitirdi.

Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Glasgow Rangers'i ağırlayan Bursaspor, ilk yarısını 1-0 yenik kapadığı maçta, ikinci yarıda Sercan'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı ve karşılaşma bu şekilde sonuçlanmış oldu.



Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Batalla ile 6-1 biten Valencia maçında bulan yeşil-beyazlı takımın ikinci golünü Sercan atarken, bu gol aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanı da getirdi.



Yeşil-beyazlı takım, grupta daha önce oynadığı 5 maçı kaybetmişti.



Karşılaşmanın ardından Bursaspor taraftarları takımlarını ayakta alkışladı.



Taraftarlar, yeşil-beyazlı futbolcuları tribünlere çağırarak ''Bu taraftar sizinle gurur duyuyor'' tezahüratı yaptı.





