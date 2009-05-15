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Yaşam

Bursa, sağlıklı şehirler ağı üyeliğine kabul edildi

15 Mayıs 2009 16:30

Bursa'nın, Dünya sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 5. Faz üyeliğine Avrupa'dan kabul edilen ilk üye olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, DSÖ'nün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesinin DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 5. Faz üyeliğine Avrupa'dan kabul edilen ilk üye olduğu belirtildi.

Açıklamada, Avrupa ölçeğinde, karar vericilerin gündeminde sağlığı ön sıralara yerleştirmeyi ve 21. yüzyılda "herkes için sağlık" konusunda yerel stratejiler geliştirmeyi amaçlayan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı yetkililerinin, ayrıca Büyükşehir Belediyesine özel bir tebrik mektubu gönderdiği bildirildi.

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