Bursa merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA merkezli Muş ve İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkezli Muş ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Eş zamanlı operasyonda F.C., C.C., M.S.Ç., K.D. ve İ.C.Ö.’yü gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 165 gram metamfetamin ile bir miktar bonzai, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler \'İştirak halinde uyuşturucu madde ticareti\' yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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