Bursa-İzmir karayolunda kaza: 1'i çocuk 4 kişi öldü

Bursa-İzmir karayolunda bugün meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında, biri çocuk dört kişi öldü, üç kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Bursa istikametine gelen Adnan Fişek'in kullandığı 34 UDL 42 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Feyzullah Bozdeveci'nin (65) sürdüğü 10 P 4840 plakalı otomobilin, hatalı sollama yüzünden Bursa-İzmir istikametinin 58. kilometresinde bulunan Uluabat yakınlarında çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada kontrolden çıkan Adnan Fişek'in kullandığı otomobil takla atarak 50 metre mesafede dururken, karşı yöne geçen Feyzullah Bozdereci'nin sürdüğü otomobil ise İzmir istikametine gitmekte olan Basri Bahtiyar'ın kullandığı 16 Z 2951 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada, 10 plakalı otomobilin sürücüsü Feyzullah Bozdeveci ve yanında bulunan Hatice Önbaş ile 16 plakalı otomobilde yolculuk yapan Bahriye Bahtiyar (55) ve 7 yaşındaki Hakan Bahtiyar olay yerinde yaşamlarını yitirdiler. Kazada, araçlarda bulunan Adnan Fişek, Meral Bozdereci, Şerif Bahtiyar ve Basri Bahtiyar yaralandılar. Yaralılar ambulanslar ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.