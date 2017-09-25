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Spor

Bursa-Galatasaray maçında 4 gazeteci yaralandı

Gürkan Dural / Bursa,(DHA) - BURSASPOR'un evinde Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçta 4 gazeteci saha içine atılan yabancı maddeler sebebiyle yaralandı

25 Eylül 2017 13:16

Gürkan Dural / Bursa,(DHA) - BURSASPOR\'un evinde Galatasaray\'a 2-1 yenildiği maçta 4 gazeteci saha içine atılan yabancı maddeler sebebiyle yaralandı.
Süper Lig\'de dün akşam Bursaspor, Galatasaray\'a 2-1 yenildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nda 19.30\'da başlayan mücadele öncesi ve sonrasında tribünlerden ses bombaları atıldı. 
Karşılaşma esnasında atılan yabancı maddeler nedeniyle saha içerisinde yer alan basın mensupları zor anlar yaşadı. Foto muhabirleri Star Gazetesi\'nden Gökhan Kılınçer, Habertürk\'ten Uğraş Özyurt, Milli Gazete\'den Uğur Şenpire, yayıncı kuruluştan ise kameraman Sinan Çetinkaya vücudunun çeşitli yerlerine gelen yabancı maddeler nedeniyle yaralandı. 

FOTOĞRAFLI

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