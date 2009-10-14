Bursa, Ermenistan maçına hazır

Üç ülkede de sevilen ‘gelin’ büyüleyecek!

Tribünleri sakıncasız taraftarlar dolduracak

Protokolde sivil görevliler olacak

Taraftarlara ‘Islık çalmayın’ uyarısı

Bursa'da sağduyu tezahüratları

Bayrak yasağı yok

Ermeni gazetecilerden maç tahmini

Erdoğan: Tahrik ve istismarlara pirim vermeyin



Tribünlerin tamamına yakını sivil giyimli polis ve askerler, askeri okul öğrencileri, futbolcu aileleri ve davetiye dağıtılan 8 bin kişiyle doldurulacak.Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik protokolün hafta başında imzalanmasından sonra konuk ülke Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın maça geleceğinin açıklaması, Emniyet Teşkilatı gibi Futbol Federasyonu’nu da alarma geçirdi. Maçı üst düzey protokol grubunun izleyecek olması, dikkatleri karşılaşmanın skorundan çok alınacak olağanüstü önlemlere çevirirken, güvenlik amirleri ve federasyon arasında iki gündür sürdürülen görüşmeler sonunda ilginç bir yöntem geliştirildi. Milliyet gazetesinin haberine göre, Bursa Atatürk Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak maç için taraftarlara 3 bin bilet ayrılırken, 18 bin kapasiteli tribünlerin neredeyse tamamına yakınının sivil giyimli polis ve askerler, askeri okul öğrencileri, futbolcu ailelerinin bireyleri ile davetiye dağıtılan 8 bin kişi (sponsorlar dahil) tarafından doldurulacağı öğrenildi.İki ülke Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, onun üzerinde bakanın ve UEFA Başkanı Platini’nin maçı izleyeceği protokol tribünü çevresine, sivil giyimli asker ve polis okulu öğrencileri yerleştirilecek. Özel davetiye sahipleri de bu bölüme yakın yerlerde oturacak. Teknik adamlar, futbolcular, hakemler gibi futbol ailesine mensup kişiler ise stadın değişik yerlerine dağıtılacak. Bu gruplara federasyon ve Valilik tarafından Türk bayrakları verilecek.Stada alınacak 3 bin civarında taraftar içeriye girmeden kapsamlı bir kontrolden geçirilecek. Bu şahıslardan kimliklerini ibra etmeleri istenecek. Türk bayrağı dışında hiçbir pankart veya dövizin içiri girmesine izin verilmeyecek. Normal taraftarın arasına güvenlik güçleri yerleştirilecek ve herhangi bir taşkınlık yapılması engellenecek. Maç öncesi Ermenistan ulusal marşının çalınması sırasında taraftarların ıslık çalmamaları yolunda anons yapılacak.Karşılaşma nedeniyle yaklaşık 3 bin 500 resmi ve sivil polis görev yapacak.Bursa’da işyerlerinin camına açılıma tepki olarak Azerbaycan bayrakları asan esnaf bile Türk insanının konukseverliğinden dem vuruyor. ‘Misafire hoş geldin deriz, yenerlerse de alkışlarız’ diyen Bursalılar korkulanın aksine maçın dostane bir şekilde geçeceğini söylüyor.Zürih’teki tarihi protokolle sonuçlanan “Ermeni açılımı” sonrası ilk sınav bugün Bursa Atatürk Stadyumu’nda verilecek. Gözlerin sahadaki mücadeleden çok saha dışına odaklandığı Bursa’da, maç öncesi sağduyunun sesi daha yüksek çıkıyor. İşyerlerinin camına açılıma tepki olarak Azerbaycan bayrakları asan esnaf bile Türk insanının konukseverliğinden dem vuruyor. ‘Misafire hoş geldin deriz, yenerlerse de alkışlarız’ diyen Bursalılar korkulanın aksine maçın dostane bir şekilde geçeceğini söylüyor.Ancak dostluk havası yoğun güvenlik tedbirleri alınmasını engellemiyor. Maç için olağanın dışında güvenlik tedbiri alan Bursa Emniyeti, Ermenistan’dan gelen gazetecilerin kaldığı otelde bile gece gündüz nöbet tutuyor. Ermenistan Milli Takımı da antrenman yapacağı sahaya onlarca çevik kuvvet ekibi ve uzun namlulu silahlar taşıyan özel harekât ekipleriyle gidiyor.Ermenistan Milli Takımı’nı ağırlayan Bursa’da da halk maçın öneminin farkında. Kentin yöneticileri ile Bursaspor’un taraftar grubu Teksas’ın temsilcileri bir kaza yaşanmaması için sürekli temas halinde. Teksas grubu lideri Selim Kurtulan, “Bursa’da kimse gerginlik beklemesin. Çıkaracağım diyenler de avcunu yalayacak. Olay çıkaranlara da seslenmek istiyorum, lütfen böyle bir şeye kalkışmasınlar. Bunun faturası ağır olur” diyor.Tribün liderlerinden Batu Demirtaş da, kale arkası tribünde polise ihtiyaç duymadıklarını belirtiyor ve “Maç gecesi orada emniyet Teksas olacak” diyor. Kentin giriş ve çıkışlarında maçla ilgili hiçbir ifade yer almıyor. Sadece stadın çevresindeki bazı işyerlerine asılan Azerbaycan bayrakları futbolla siyaseti iç içe geçiriyor.Bayrak asan esnaftan da sağduyulu sesler yükseliyor. İlkbahar Caddesi’ndeki çiçekçi Reşat Semerci, Ermenilerle ilgili iyi düşüncelere sahip olmasa da konukseverliğin ön planda tutulması gerektiğini belirtiyor: “Maça gitmeyeceğim ama bence taşkınlık olmaz. Türk insanı anlayışlıdır.”Bu arada kentte Ermenistan’a yönelik tepkilerin başını Dağlıca baskınından sonra kurulan “Hepimiz Mehmetiz Güçbirliği Platformu” çekiyor.Platformun dönem başkanı aynı zamanda Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı da olan Handan Askeran Ton. 33 yıldır Bursa’da yaşayan eczacı Ton, “Maçın dostluk içinde geçmesini diliyoruz ama Azerbaycan bayrağının sindirilememesini anlayamıyoruz” diyor.Bursa Valisi Şahabettin Harput ise, Azerbeycan bayraklarının statta açılabileceğini söyledi.‘Türkiye ve Ermenistan Medyasında Ön Yargı ve Tarafsızlık Araştırması’ projesi çerçevesinde bir grup Ermeni ve Türk gazeteci, dün bir araya geldi.Ruben Markaryan: Ermenistan mucize eseri Türkiye’yle berabere kalabilir. Ancak iki ülke arasında tam bir normalleşme istiyorsanız Fatih Terim’i bize vermeniz lazım. (Gülüyor)Gohar Martirosyan: Bu maç siyasi olarak çok önemli ve ilginç. Bu başlamış olan sürecin bir başka aşaması. Maçta Azeri bayrağı açılırsa memnun olacağımı söyleyemem, maçı Türkiye kazanır.Harutyun Mansuryan : Yanımda Ermeni bayrağı getirdim ve maçta bunu açacağım. Maçın 1-1 biteceğini düşünüyorum. Çünkü bu siyasi sürecin bir parçası ve her iki tarafın da futbol anlamında bir beklentisi yok.Levon Barseghyan: 2-1 Türkiye kazanır. Umuyorum ki orada siyaset değil, futbol oynanır.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın da izleyeceği maçla ilgili uyarılarda bulundu.Erdoğan, “Süreci tahrik etmek, istismar etmek, bu süreçten kendilerine siyasi veya farklı bir çıkar devşirmek isteyenler çıkabilir. Bursalı kardeşlerimin, vatandaşlarımın buna prim vermeyeceklerine, tahriklere boyun eğmeyeceklerine tüm kalbimle inanıyorum” dedi.Gül’ün, Ermenistan’daki maçta misafirperverlik gördüğünü ve ilgiyle karşılandığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: “Aynı şekilde Türkiye olarak, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sayın Sarkisyan’ı, Ermenistan Milli Takımı ve diğer misafirlerimizi Türk misafirperverliğine yakışır şekilde karşılayacak, ağırlayacak ve uğurlayacağız."