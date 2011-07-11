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BURSA E TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI BURSA (A.A)

11 Temmuz 2011 18:06

-BURSA E TİPİ CEZAEVİ MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI BURSA (A.A) - 11.07.2011 - Bursa E Tipi Cezaevi Müdürünün de aralarında bulunduğu 7 kişi, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.  Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ''rüşvet almak, vermek ve aracılık etmek, görevi kötüye kullanmak ve cezaevine dışarıdan malzeme sokulmasına göz yummak'' suçlarından Bursa E Tipi Cezaevi Müdürü Abdülkadir Ö, ile 4 gardiyan ve 2 mahkum yakınını gözaltına aldı. Zanlıların ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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