Bursa'da tutuklanan tacizcinin ifadesi: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum!

Bursa'da kadınları takip edip cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Batuhan Karayılan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, emniyetteki sorgusunda "Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum" dedi.

Bursa'da kimliği belirsiz bir şüpheli, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde belli aralıklarla 4 farklı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra kayıplara karıştı.



Cinsel tacize uğrayan kadınların ihbarı ve verdikleri eşkal üzerinde çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinsel saldırıların gerçekleştiği Odunluk, Karman ve Ataevler mahallelerindeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.



Ekipler, yapılan çalışma sonucu şüphelinin Batuhan Karayılan olduğunu belirledi. Karayılan, bulunduğu adreste dün polis ekiplerince gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Karayılan ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İfadesinde suçlamaları kabul ettiği belirtilen Karayılan'ın, "Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum" dediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Karayılan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.