Bursa'da toplu ulaşıma yüzde 20 zam

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma yüzde 20 zam yaparken, öğrenci aylık abonman kartına da yüzde 22 indirim yaptı. 1 Ocak 2022'de uygulamaya giren yeni düzenleme ile metro 4,20 TL, otobüs uzun hat 5,30 TL, kısa hat 4,70 TL'ye yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılından bu yana 1,5 TL olarak uyguladığı öğrenci metro biniş fiyatını 1,80 TL’ye çıkardı. 90 TL olarak uygulanan aylık öğrenci abonman kartının fiyatını da yüzde 22 indirerek 70 TL oldu.

Kentte 1 Ocak 2022’den itibaren uygulamaya giren zamlı tarifede, metro tam biniş 3.5 TL’den 4.20 TL’ye, indirimli 3.00 TL’den 3.60 TL’ye, otobüs uzun hat 4.40 TL’den 5.30 TL’ye, kısa hat ise 3.90 TL’den 4.70 TL’ye yükseldi. Aylık tam abonman da 230 TL’den 260 TL’ye, aylık indirimli abonman kart ise 225 TL oldu.