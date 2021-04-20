Bursa'da TIR faciası: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan TIR, aynı yönde seyir halinde olan otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrasında otomobil alev aldı. TIR'ın dorsesinin silindir gibi ezdiği otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. TIR sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandu. Kaza sebebiyle Bursa-Yalova karayolu ulaşıma kapandı.



Kaza saat 13.30 sıralarında Orhangazi’de Yeniköy kavşağında meydana geldi. Bursa istikametinden Yalova istikametine giden Yakup Işık (38) idaresindeki 16 AHV 969 plakalı sunta yüklü TIR, Yeniköy kavşağını geçtikten sonra kontrolden çıktı. Virajda devrilen TIR yine aynı yönde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 SB 690 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrasında otomobil aniden alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobile ilk müdahaleyi ise çevreden yetişen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti.

1 ölü 2 yaralı

Kaza sonrasında tır sürücüsü Yakıp Işık ile birlikte yine TIR'da yolcu olarak bulunan Sadık Karahasan (57) yaralandı. TIR'ın dorsesinin devrildiği otomobilin sürücüsü ise feci şekilde hayatını kaybetti. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Karayolu ulaşıma kapandı

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, meraklı vatandaşların çevredeki evlerin ve inşaatların üzerinden kazayı izlemeleri ve telefonları ile video çekmeleri dikkat çekti. Devrilen TIR'ın dorsesi vinçler yardımı ile kaldırıldıktan sonra otomobil dorsenin altından çıkarıldı. Tamamen ezilen otomobilin içinde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsünün cesedi, Orhangazi Cumhuriyet Savcısının ilk incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bursa-Yalova karayolu kapandı, ulaşım Orhangazi Yeniköy kavşağından itibaren yan yoldan sağlandı. (İHA)