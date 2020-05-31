İçişleri Bakanı Soylu: Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu; polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?

Bursa'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 polis yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin, "Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz?" dedi.





Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8’nci Engin Sokak’ta 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda, 1’i polis 5 kişi silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada hayatını kaybeden polisle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha Şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.