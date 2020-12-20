Bursa’da sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 4’e yükseldi

Bursa’da sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Mehmet Süpürgeci hayatını kaybetti. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Olayla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı ise 5'e yükseldi.

Bursa'da 3 kişinin sahte içkiden öldüğü olaya ilişkin etil alkolü internetten sattığı iddiasıyla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gözaltına alınıp tutuklanan Muhammed Haksever'in, 6 ay önce yine sahte içkiden tutuklandığı, pandemi nedeniyle 2 ay önce de tahliye edildiği ortaya çıktı. Haksever'in, etil alkol yerine dezenfektan gönderdiğini fark edince durumu mesajla Uğur Kökkoparan'a ilettiği ifade edildi.

Bursa'da içki içen 15 kişi, rahatsızlanınca farklı zamanlarda Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet T. (51), Fatih Deniz Y. (49), Ferdi N. (37), Mustafa D. (58), Ramiz H., Güner M., Bahadır E. (36), Tamer M. (44), Emin A. (43), Aleattin G. (52), Mehmet Özgür K. ve Mehmet S. (62) tedaviye alındı. Bu kişilerden Mehmet İncili, Sümer Çam ve İrfan Çivi yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, Erhan Okumuşoğlu ve Uğur Kökkoparan'ın ifadelerinden yola çıkarak, Muhammet Haksever (42), Birkan Başak (44) ve Mesut Güler'i de gözaltına aldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Muhammet Haksever, Bursa'da tekel bayisi işleten Birkan Başak ve tutuklu Uğur Kökkoparan ile birlikte çalıştığı tespit edilen Mesut Güler sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de 'birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

Ekim ayında sahte içkiden 89 kişi yaşamını yitirmişti.