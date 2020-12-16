Bursa'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi; 6 kişinin durumu ağır!

Bursa'da sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, hastanede tedavisi süren 11 kişiden 6'sının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda sahte alkol nedeniyle 70'in üstünde insan hayatını kaybederken, yılbaşına günler kala Bursa'da yeni ölümler yaşandı.



Kentte son 2 gün içerisinde içki içtikten sonra rahatsızlanan 14 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sahte alkolden zehirlendikleri tespit edilen hastalardan Mehmet İncili ile Ferdi Nilüfer'in ardından İrfan Çivi de hayatını kaybetti.

6 kişinin durumu ağır

Hastanede tedavileri süren 11 kişiden Mehmet Topçuoğlu, Fatih Deniz Yağız, Sümer Çam, Mustafa Döğdü, Ramiz Hacısalihoğlu ve Güner Mollahasanoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu; Bahadır Emer, Tamer Mutlu, Emin Aydın, Aleattin Geçeli, Mehmet Özgür Kurşun'un ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.

İki kişi gözaltına alındı

Kentte yaşanan sahte alkol vakaları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı soruşturma başlattı. Sahte içkileri temin eden Erhan O. ve Uğur K. isimli şahısların sorgusu devam ederken, İstanbul'daki bağlantılar da araştırılıyor.

Ayrıca İstanbul'dan 50 litre sahte içki getirildiği, bunların 30 litresinin polis tarafından bulunduğu, kayıp 20 litresinin de araştırıldığı öğrenildi.