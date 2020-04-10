T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Bursa'da Koronavirüs tedavisi gören bir kişi hastaneden kaçtı

Melek K.'nın eşi de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü

10 Nisan 2020 13:42

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne yüksek ateş ve öksürük şikâyetiyle başvuran Melek K., yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı.

Melek K. bugün hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Melek K.'nın merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ne gitti. Evinde olduğu belirlenen Melek K., gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Melek K.'nın eşi Mehmet K. (71) de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. (DHA)

ETİKETLER

BursaKoronavirüstedavihastanekaçma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24