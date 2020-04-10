Bursa'da Koronavirüs tedavisi gören bir kişi hastaneden kaçtı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne yüksek ateş ve öksürük şikâyetiyle başvuran Melek K., yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı.

Melek K. bugün hastaneden kaçtı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine polis ekipleri, Melek K.'nın merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ne gitti. Evinde olduğu belirlenen Melek K., gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Melek K.'nın eşi Mehmet K. (71) de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. (DHA)