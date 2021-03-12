Bursa'da freni patladığı belirtilen TIR, çok sayıda araca çarptı: 4 kişi yaşamını yitirdi; 20 yaralı

Bursa’da freni patladığı belirtilen TIR, önündeki araçlara çarparak diğer şeride geçti ve karşı yönden gelen araçları ezdi. Onlarca aracın hurdaya döndüğü kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 20 yaralı olduğu açıklandı.

Kaza, Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İnegöl istikametinden gelen TIR, freni patlayınca önündeki araçlara çarparak bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. TIR ile karşı yönden gelen araçların çarpıştığı ve onlarca aracın karıştığı kazada TIR, yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Diğer araçların da hızla gelmesiyle anayol, savaş alanına döndü.